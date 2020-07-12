حمل أهالي ضباء بشدة على الجهات الصحية بالمحافظة لعدم توفير استشاريين للقلب وافتقار المستشفى لجهاز أشعة (الإيكو) الذي يستخدم لتصوير عضلة القلب، لافتين إلى أن هاجس المعاناة يتولد لهم يوماً بعد آخر، وصار واقع التحويل إلى مستشفيات أخرى أمرا مفروضا عليهم.ويقول محمد البلوي إن مستشفى ضباء يفتقد للأخصائيين واستشاريي القلب الذين يمكن أن يشخصوا وضع حياة مريض، معربا عن أمله في الشؤون الصحية بمنطقة تبوك أن تلبي مطالبهم.ويضيف البلوي، إن جهاز الإيكو يعد من الأجهزة التي يستوجب من الشؤون الصحية بمنطقة تبوك تأمينه لمستشفى ضباء، ويشاركه في الرأي عامر الشهراني، وسعد الجهني ويطالبان بتأمين الجهاز الذي يحد كثيراً من التحويلات للمستشفيات الأخرى.«عكاظ» تواصلت مع المتحدث باسم الشؤون الصحية بمنطقة تبوك هاني المطيري الذي وعد بالرد منذ أسبوع، ولم يصل التعليق حتى إعداد الخبر.