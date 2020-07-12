رغم توصل العالم لابتكارات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات والإنترنت، لا يزال سكان حي النوارية بمخطط العمرة 6 بالعاصمة المقدسة يشكون من ضعف شبكات الاتصال والإنترنت، ما حرمهم من التواصل الإلكتروني مع الجهات الحكومية لإنجاز مهامهم عن بعد. وقال عابد الحربي لـ«عكاظ»: أسكن في النوارية بمخطط العمرة 6 منذ 7سنوات، ويعاني الأهالي من ضعف وخدمات الإنترنت، وتظهر هواتفنا مغلقة عند الاتصال بنا ما يضعنا في حرج، ولا نستطع إجراء الاتصالات في بعض المواقع داخل الحي لعدم توافر الشبكة. ويتفق معه إبراهيم الزهراني، منتقداً ضعف الشبكة بحي النوارية منذ أن سكن الحي قبل خمس سنوات.