تكبد صيادو جازان خسائر كبيرة خلال وبعد أزمة جائحة فايروس كورونا. وقالوا لـ «عكاظ» إن الجائحة تسببت لهم في خسائر بسبب قلة المعروض وارتفاع الأسعار ما أدى إلى عزوف الزبائن عن الشراء، وبأسباب المغالاة توقف نشاط البيع في الفترة السابقة إذ تراوح سعر كيلو أسماك الضيرك بين 60 - 70 ريالاً و البياض بين 40 - 50 ريالاً. وتسجل أسعار السمك أرقاماً خيالية تصل إلى 1500 ريال في الحراج قرب مرسى الصيادين، وما يلفت الأنظار الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة التي تحتكر الموقع وتعمل على البيع بالأسعار التي تناسبها.وطبقاً لحسين إبراهيم فإن سوق السمك تنتعش بصورة كبيرة مع موسم الإجازات نظراً إلى الإقبال من السياح القادمين من خارج المنطقة، وفي الإجازة الحالية تلاشى الزحام تماماً ما أثر سلباً على حركة الشراء، أما علي أحمد فيدعو الجهات المعنية إلى مراقبة أسعار الأسماك خصوصاً الجازاني الذي يتميز بالمذاق الرفيع والطازج.