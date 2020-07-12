ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى عبر تقنية الفيديو أبرز ما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعليم.واستعرض المجتمعون أبرز إنجازات الوزارة خلال العام المالي، والمعوقات التي تواجهها في أداء مهماتها المناطة بها؛ للوصول إلى حلول تسهم في دعم العملية التعليمية في المملكة، ورفع جودة مخرجاتها في مسارات التعليم العام والجامعي.كما طرحت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمداولة بين أعضائها، وشمل ذلك الاطلاع على مداخلات أعضاء المجلس على التقرير أثناء مناقشته أمام المجلس في جلسة سابقة، كما استعرض أعضاء اللجنة التوصيات الإضافية المقدمة عليه تمهيداً لإعداد وجهة نظرها لرفعها إلى المجلس لطرحها في جلسة قادمة.وتأتي دراسة اللجنة للتقريرين السنويين لوزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقي والمهني، كونها من اللجان المتخصصة بالمجلس المعنية بدراسة ما يحال للمجلس من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص كل لجنة، ويعد الشأن التعليمي والتدريب التقني والمهني من الموضوعات التي تختص بها لجنة التعليم والبحث العلمي، حيث تعمل اللجنة على دراسة تلك التقارير بما يسهم بنهوض العملية التعليمية، وتحقيق الريادة العالمية في مجال التدريب التقني والمهني.