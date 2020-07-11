شارك أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس «كورونا» بالواجهة البحرية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، أن الفرق التطوعية تتواجد لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فايروس «كورونا» المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأشار أبوزيد إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.