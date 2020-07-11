أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، أن وحدة الحماية الأسرية في منطقة الحدود الشمالية وقفت على حالة لطفلين بعد تداول مقطع فيديو بشأنهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبر حسابه في «تويتر»: «ندعو في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو إيذاء من خلال الاتصال بمركز بلاغات العنف الأسري (1919)».

وكان المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن المختصين في وحدة الحماية الأسرية يتحققون من شكاوى عدة وردت مركز بلاغات العنف عن مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لطفلين، مضيفا: «كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة للوصول إليهم؛ لتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين».