أعلنت جامعة القصيم، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، فتح باب القبول لمرحلة البكالوريوس للطلاب والطالبات وطلبة المنح الداخلية للعام الجامعي 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية، وكذلك معرفة التخصصات المتاحة وشروط القبول وآلية التقديم بمراجعة موقع عمادة القبول والتسجيل عبر الرابط http://reg.qu.edu.sa

وحددت العمادة الجدول الزمني لأعمال القبول في جامعة القصيم للطلاب والطالبات وطلاب المنح الداخلية، حيث يتم فتح باب القبول للطلاب يوم الإثنين الموافق 1441/11/22هـ، وللطالبات يوم الثلاثاء 1441/11/23هـ، كما سيتم فتح باب القبول للطلاب والطالبات يوم الأربعاء 1441/11/24هـ وسيتم إغلاق باب القبول يوم السبت 1441/11/27هـ.

وعن المسارات المتاحة للتقديم، حيث ستتم المفاضلة للمتقدمين للتخصصات التي تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات حسب النسب الموزونة، وكذلك التخصصات العلمية التي لا تشترط السنة التحضيرية للطلاب والطالبات، فسوف تتم المفاضلة حسب النسب الموزونة، في حين تعتمد التخصصات الإنسانية للطلاب في المفاضلة حسب النسب المكافئة، وللطالبات تتم المفاضلة حسب النسب الموزونة.

كما حددت العمادة طرق احتساب النسبة الموزونة وفق آلية محددة على النحو التالي: 30% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختيار القدرات العامة، 20% درجة اختبار التحصيلي، في حين يتم احتساب النسبة المكافئة بالاعتماد على 50% درجة معدل الثانوية العامة، و50% درجة اختبار القدرات العامة.