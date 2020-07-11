أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (السبت) أعمال الفرق الموسمية في منافذ العاصمة المقدسة للكشف على الأغنام الداخلة لموسم حج هذا العام في كل من النوارية والكعكية والبهيتة والتي ستعمل على مدار الساعة لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.



وفي اتصال مرئي اطلع المدير العام للفرع بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي على سير العمل والاستعدادات والخدمات المقدمة في النقاط البيطرية الثلاث. وتابع شرح العاملين بالمنفذ لكيفة دخول الإرساليات والكشف عن المواشي والملاحظات حول ذلك، وذلك بوجود مدير قسم الثروة الحيوانية والمشرف الفني على فرق الحج البيطرية الدكتور عبدالمانع الخيبري أثناء جولاته على النقاط برفقة مدير إدارة الخدمات المشتركة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة سحيم العلياني.



وأكد الغامدي على حث جهود العاملين بموسم الحج للقيام بالمهام المسندة إليهم وتطبيق إجراءات السلامة والأخذ بالإجراءات الاحترازية في المواقع وهي إجراءات تستند على الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى، مشدداً على أهمية الدور المناط بهم على صحة الإنسان وأهمية تطبيق نظام الرفق بالحيوان على المخالفين.



وشدد الغامدي على أهمية استشعار الخدمات الجليلة التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام ورفع الهمم وكفاءة العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن، والذي يحظى بمتابعة دؤوبة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، مشيراً إلى ضرورة الرفق بالحيوان ومراعاة ذلك في موسم الحج، مثل الحرص على عدم تكدس أعداد كبيرة من الحيوانات في الحظائر، وتقديم الماء والأعلاف الكافية، وطريقة النقل من الموانئ إلى المزارع، أو من المزارع إلى المسالخ وذلك انطلاقاً من تعاليم ديننا السمحة التي تنص على ذلك، وتقيداً بالأنظمة.