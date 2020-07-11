صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، باشرت بلاغاً عن احتجاز مقيم من الجنسية البنغلاديشية من قبل مجهولين وابتزازهم لذويه في بلاده بدفع مبلغ (25.000) ريال لإخلاء سبيله.

وقال العقيد التويجري: تمكنت الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث من تحديد موقع الاحتجاز في إحدى الشقق (بحي لبن) وتحريره والاطمئنان عليه، والقبض على الجناة وهم (ثلاثة من الجنسية البنغلاديشية في العقدين الثالث والرابع).

كما أوضح المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة المنطقة، تمكنت من القبض على 17 وافداً من الجنسية البنغلاديشية وضبطهم داخل شقة سكنية (بحي العمل) امتهنوا لعب القمار، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي قدره (20.000) ريال.

وأفاد بأنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.