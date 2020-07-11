أوضح «المرور السعودي» الحالة التي يتم فيها إعطاء رخصة قيادة المركبة دون اختبار، وذلك حصرا على من يملك تصريحاً بالقيادة لبلوغه 17 عاما، ولكن في حالة محددة.

وفي تفصيل ذلك، فقد اشترط «المرور السعودي» لإتمام ذلك أن تتم مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح، وإتمامه 18 عاما؛ وذلك لكونه حقق الشروط المطلوبة للحصول على رخصة قيادة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة (39) الفقرة (4) من نظام المرور.

يذكر أن نظام المرور ينص على أنه يتم فرض غرامة تراوح بين 1000 - 2000 ريال في حالة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، وفرض غرامة ما بين 150 - 300 ريال في حالة عدم حمل رخصة القيادة.