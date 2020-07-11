ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات⁩ ممثلة ⁧ببلدية العتيبية الفرعية⁩ التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مستودعاً عشوائياً مخالفاً تابعاً لأحد مراكز التسوق ضمن نطاق البلدية.‏وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر خضر آل زيد أن المستودع العشوائي يتم بداخله تخزين عبوات المياه الصحية في بيئة غير آمنة ومخالفة للإشتراطات الصحية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف 250 لتراً وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.