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أعلنت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة طيبة بدء التسجيل في العديد من برامج الدبلوم (المدفوعة) لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالمدينة المنورة والمحافظات للرجال والنساء.كما أعلنت العمادة وبالتعاون مع كلية الحقوق التسجيل في برنامج دبلوم المحاماة (المدفوع) لحملة شهادة البكالوريوس في (الحقوق والقانون والشريعة والأنظمة) بالمدينة المنورة للرجال والنساء.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع الدكتور سهيل شفيع، أن التقديم بدأ أمس (الجمعة) 19 من ذي القعدة 1441هـ ويستمر حتى الأحد 19 من ذي الحجة 1441هـ، من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية على الرابط ().وأفاد بأن الدراسة لحملة الشهادة الثانوية ستكون لمدة (سنتين) في التخصصات: (اللغة الإنجليزية، والتسويق والمبيعات، وبرمجة الحاسب ونظم المعلومات، وشبكات الحاسب الآلي، ونظم المعلومات الجغرافية، والمحاسبة الآلية، والفندقة والسياحة)، حسب التخصص المتاح في كل مقر من مقرات الجامعة ببوابة القبول الإلكتروني، مؤكداً أن جميع البرامج معتمدة ومصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأشار شفيع إلى أن مدة الدراسة لحملة البكالوريوس في برنامج دبلوم المحاماة ستكون سنة واحدة، وأن الدبلوم مصنف لدى وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موضحاً أن آلية القبول لجميع البرامج ستكون عبر تعبئة نموذج طلب القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، وإرفاق صورة من شهادة البكالوريوس أو الثانوية العامة أو ما يعادلها، وصورة من الهوية الوطنية للسعوديين أو صورة من الإقامة النظامية لغير السعوديين بصيغة، وسيتم القبول النهائي بعد سداد الرسوم الدراسية المقررة.