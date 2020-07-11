أطلق أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة «كورونا» الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشروع العاشر لنشامى عسير، والمتمثل في مشروع التوعية الصحية المجتمعية لتحقيق مبدأ المجتمع الواعي.

ويعمل المشروع على تحقيق الهدف الإستراتيجي في مساندة تقديم الخدمات الصحية التوعوية والوقائية والعلاجية في المجال الصحي، حيث يقدم المشروع برامج تتضمن خطة الكبح التي تم اعتمادها في عسير، وبرامج لخطة التوعية الصحية العامة ينفذها فريق مختص بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر تأثراً بفايروس «كورونا» وتوعيتهم بخصوصه.

ويعمل المشروع على تنفيذ مهمات رئيسية تتمثل في تنفيذ خطة الكبح التي اعتمدها أمير المنطقة، وتعزيز المتطوعين الصحيين في خطة الكبح، والعمل على نشر خطة وزارة الصحة الإعلامية بما يحقق رفع مستوى التوعية على الإجراءات الاحترازية غير الدوائية.

وتُعد وحدة التواصل المجتمعي والتوعية بغرفة إدارة أزمة «كورونا» جهة التنفيذ الرئيسية بالشراكة مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة عسير، ومشروعي نشامى عسير (ابق آمنًا، ونشامى الحي)، والشركاء الإعلاميين لمشروع التوعية الصحية المجتمعية.