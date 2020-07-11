كشف لـ«عكاظ» أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أن قرار إعفاء رئيس بلدية الشفاء الفرعية جاء بسبب القصور في متطلبات النظافة للمنطقة.وأوضح آل هميل أن الأمانة وضعت خطة شاملة لتهيئة المواقع السياحية ودعمها بعمليات الإصحاح البيئي وفرق النظافة، لافتاً إلى وضع اشتراطات مشددة على المتنزهات الخاصة بما يحقق التباعد الاجتماعي والتقيد باحترازات «كورونا».وأضاف: «ستشهد المتنزهات فعاليات خلال الأيام القادمة ضمن خطط إنعاش الموسم السياحي، كون الطائف إحدى الوجهات المهمة على المسار السياحي، وهذا ما وضعت له الأمانة اهتماماً مكثّفاً لإلزام مشغّلي هذه المواقع بضوابط مكافحة كوفيد ١٩».هذا وتعتبر الشفاء من أهم المسارات التي أعلنت عنها هيئة السياحة في موسم «روح السعودية»، و«تنفس بحذر»، إذ تتميز الشفاء بأجواء عليلة ومرتفعات شاهقة تكسوها الخضرة.