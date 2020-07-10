ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المدينة المنورة، وفرع وزارة التجارة، وقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، قبواً سكنياً مخالفاً يستخدم لتخزين وتعبئة الشاي والبهارات والمكسرات بمنطقة العزيزية.

وكانت الفرق الرقابية التابعة لأمانة المنطقة قد رصدت أثناء جولاتها الميدانية أحد المواقع المخالفة، واشتبهت بوجود حالة غش تجاري، وجرى إعداد كمين محكم بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وخلال المداهمة تم ضبط أكثر من 50 ألف كيلوغرام من الشاي، و17 ألف كيلوغرام من البهارات والمكسرات، و180 عبوة عسل، و640 ألف غطاء جاهز للاستخدام في التعبئة، ومكائن تغليف وجهاز لوضع تاريخ الصلاحية على المنتجات، إضافة إلى 250 ألف استيكر و15 ألف عبوة كرتونية جاهزة للتعبئة.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين والتحفظ على المنتجات الموجودة داخل القبو المخالف.