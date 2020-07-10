تجري وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالإدارة العامة لموارد المياه وفرع الوزارة بمنطقة عسير، ترتيباتها لتصريف 6 ملايين متر مكعب من المياه من سد تبالة غرب محافظة بيشة؛ تلبيةً لطلب الأهالي في مركزي تبالة والثنية بتصريف كمية من مياه بحيرة السد لتغذية الآبار ورفع منسوب المياه الجوفية لسقيا مزارعهم.

وعلمت «عكاظ» أن الكمية المقرر تصريفها ستتم بمعدل 4 أمتار مكعبة في الثانية، وأن حجم التخزين الحالي في السد يبلغ أكثر من 26 مليون متر مكعب.

تجدر الإشارة إلى أن سد تبالة من النوع الركامي بطول 396م وارتفاعه 49.25م.