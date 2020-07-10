علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية منعت أخيراً إسكان 20 شخصاً فأكثر بشكل جماعي في أماكن داخل العمران أو خارجه، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً، إذ ستعمل الوزارة على إصدار الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية بعد التنسيق مع وزراء «الصحة، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية».وسيشكل وزير الشؤون البلدية والقروية في المناطق والمحافظات التي يوجد فيها مساكن جماعية للأفراد لجاناً دائمة من وزارات (الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإسكان) تكون مهمتها الرقابة والتفتيش على تلك المساكن، وضبط المخالفات، وترفع لوزارة الشؤون البلدية المخالفات مع اقتراح العقوبة المناسبة لها، مع أحقيتها إغلاق المساكن إذا دعت الحاجة.وسيعاقب كل من يخالف القرار بإسكان 20 فأكثر بعقوبات بالسجن مدة لا تزيد عن 30 يوماً، وبغرامة لا تتجاوز مليون ريال عن كل مخالفة، وتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وتغلظ في أوقات الأزمات (مثل انتشار الأوبئة والأمراض المعدية أو الكوارث الطبيعية أو اعمال الإرهاب أو الحروب) إلى السجن مدة لا تزيد عن 180 يوماً، وسيتم العمل بالضوابط بدءاً من اليوم (الجمعة).