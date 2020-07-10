تنظم عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد، عند الساعة الثامنة من مساء الأحد، ملتقى عمادة القبول الإلكتروني لعام 1442هـ. وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن الملتقى الذي سُيقام عن بعد، يستهدف طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمنطقة وأولياء أمورهم، حيث يمكنهم التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني https://t.co/1g31m2TouM?amp=1 مبيناً أنه سيتم خلال اللقاء، شرح آلية تقديم طلبات القبول، وكيفية الفرز والترشيح والمفاضلة، واستعراض التخصصات المتوفرة بالجامعة، والإجابة على أسئلة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور.