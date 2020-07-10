أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 3159إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1930حالة تعافٍ إضافية، و 51 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 226486 حالة، من بينها 61309 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 2220 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 163026حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2151حالة وفاة.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa