تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران سعيد بن مشبب القحطاني فرع هيئة محافظة بدر الجنوب، واطلع على الخطط الميدانية والتوعوية بهيئة المحافظة.



والتقى بأعضاء الهيئة وحثهم على الاعتصام بالكتاب والسنة والالتزام بالنهج القويم للمملكة من اعتبار الكتاب والسنة منهاجًا لا محيد عنهما لهذه البلاد وهما سبيل النجاة عند حدوث الفتن.



وأكد بعد لقائه محافظ بدر الجنوب ومدير الشرطة على الحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات وتكثيف عدد الفرق الميدانية في مواقع الاحتياج مؤكدًا على بذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين مشيداً بتوجيه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بأن تكون محافظة بدر الجنوب هي الواجهة الصيفية للمنطقة. وثمن متابعة الرئيس العام الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد .