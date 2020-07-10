دشن محافظ أحد فريدة متعب المتعب، مبادرة نشامى الحي ، والتي تنفذها لجنتا التنمية الاجتماعية في المحافظة ومركز الواديين، بحضور مسؤولين من الجهات الحكومية والأمنية. وشكر محافظ أحد فريدة نيابة عن أبناء المحافظة، أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على دعمه المتواصل لأبناء المنطقة في جميع المجالات والمبادرات. من جانبه عرض رئيس اللجنة محمد بن درع أهداف المبادرة، وتعريف للفرص الـ 12.



يُذكر أن أمير عسير، المشرف العام على مشروع نشامى عسير دشّن مساء أمس الأول، مبادرة نشامى الحي ، والتي تعتبر ضمن مبادرات نشامى عسير .