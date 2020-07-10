بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.

وقال الملك المفدى:«علمنا بنبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان و لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله -.

وقال ولي العهد:«تلقيت نبأ وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».