اقترح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد بن مطر السهلي، على وزارة العدل، إخضاع كل طالب طلاق أو طالبة خلع لدورة أسرية لمدة أسبوع قبل الشروع في إجراءات التقاضي.

وأكد الدكتور السهلي لـ«عكاظ» أنه بهذه الطريقة يمكن استدراك الطلاق قبل وقوعه وحماية الأسرة من التفكك، بحيث يحال الزوج والزوجة لدورة قصيرة تتضمن التعريف بالحياة الأسرية ومعرفة معنى التضحيات والتجاوز عن بعض الأمور، وعدم الانسياق خلف المسلسلات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإفهامهم أن الكمال لله وحده، لافتاً إلى أن هذه الطريقة قد تقلل من حالات الطلاق، وتحفظ أركان الأسرة، وتعيد الاستقرار لبيت الزوجية.

وأضاف: «أتلقى يوميا عشرات الاتصالات من أخوات أبدين الندم والحسرة ويسألن عن كيفية العودة إلى عش الزوجية مرة أخرى»، مشيراً إلى أن غالبية حالات الطلاق أو الخلع تتم في السنوات الأولى للزواج أو السنوات المتأخرة جدا.