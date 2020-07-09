علمت "عكاظ" من مصادر مطلعة أن المديرية العامة للجوازات وجهت المواطنين السعوديين ممن لديهم إقامة سارية في دولة الإمارات وممن تنطبق عليهم شروط العودة إلى الإمارات بإجراء الفحص الطبي للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا المستجد.وأشارت المصادر إلى أن سفارة المملكة في الإمارات تلقت مذكرة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بشأن التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لمكافحة فايروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. ولفتت المصادر إلى أن الحكومة الإماراتية أعلنت في وقت سابق ترحيبها وحرصها على عودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين خارج الإمارات.