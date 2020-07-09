انطلقت اليوم (الخميس) برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020 المرحلة الثالثة في منطقة حائل، والتي تستهدف أكثر من 3500 معلم ومعلمة على مستوى المملكة.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أن البرامج تهدف إلى تنمية النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في جميع أنحاء مملكتنا الغالية، وتمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.

وأضاف المساعد للشؤون التعليمية يحيى العماري: «نسعى من خلال هذه البرامج إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها، والتي تعزز من كفاءة المعلم وتطوير مهاراته في التعليم، والتي تنعكس على أبنائنا الطلاب في الميدان التربوي».

وأشار مدير إدارة التدريب والابتعاث عارف الحربي إلى أن عدد البرامج التي تم الإعلان عنها 37 برنامجاً تدريبياً، موجهة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم على مستوى المملكة، وتستهدف هذه البرامج أكثر من 3500 معلم ومعلمة، وسيتم تنفيذها خلال 18 يوماً، ويقوم بتنفيذها عدد من التربويين في المنطقة والذين يتميزون بمهارات عالية في التدريب.