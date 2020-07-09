دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم (الخميس)، قسم الأشعة المطور بعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري بالعاصمة عمّان.

ويحتوي القسم على جهاز الأشعة المطور الذي يتميز بأحدث المواصفات الطبية وخصائصه الإلكترونية ليختصر الوقت والجهد، ويمكن ربط الجهاز مع العيادات في الداخل عبر شاشات العرض المكتبي بحيث تظهر الصورة لدى الطبيب مباشرة مما يسهل عملية التشخيص.

كما قام السفير السديري بجولة للاطلاع على أبرز الخدمات الطبية في العيادات، وكذلك الخدمات التدريبية والتعليمية التابعة للمركز السعودي لخدمة المجتمع، بمشاركة مدير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مخيم الزعتري إيرين أوموندي، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

ويسعى المركز لتقديم أفضل الخدمات للاجئين السوريين عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية المتنوعة لتحقيق الرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية السعودية، بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.