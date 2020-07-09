حددت جامعة أم القرى مواعيد القبول لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي القادم ١٤٤٢هـ في مرحلة البكالوريس ودبلومات كلية المجتمع وبرامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة ودبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وسيبدأ استقبال طلبات القبول في مرحلة البكالوريوس اعتبارا من الاثنين القادم ويستمر لمدة خمسة أيام، على أن تبدأ الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية يوم الثلاثين من شهر ذي القعدة الحالي ولمدة ثلاثة أيام، وإعلان نتائج القبول يوم السادس من شهر ذي الحجة القادم، وتأكيد الترشيح يوم السادس من ذي الحجة ويستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن تكون الترقيات على المقاعد الشاغرة اعتباراً من يوم التاسع من شهر ذي الحجة ولمدة ثمانية أيام.

وبينت الجامعة أن تقديم الطلبات على برامج السنة التأهيلية والسنة الأولى المشاركة سيبدأ اعتبارا من يوم السابع عشر من شهر ذي الحجة ويستمر لمدة أربعة أيام، وإعلان نتائج القبول يوم الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة، على أن يكون تقديم الطلبات على دبلومات كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الأول من شهر محرم لعام ١٤٤٢ ويستمر لمدة 4 أيام، وإعلان نتائج القبول يوم السادس من شهر محرم.