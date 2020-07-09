سجلت المدينة المنورة اليوم (الخميس) ٤ حالات وفاة بـ«كورونا» لترتفع حالات الوفاة إلى ١٠٢ حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الإصابات ١٤٩٦٠ حالة إصابة بعد تسجيلها اليوم ١٢٢ حالة.

وبلغ عدد حالات التعافي ١٢٧٥٧ حالة بعد تسجيل ١٢٢ حالة تعاف اليوم، فيما لا تزال ٢١٠١ حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية.

وعلى مستوى محافظات المنطقة، تم تسجيل ١٥٩٧ حالة إصابة، و١٠٩٠ حالة تعاف، وحالة وفاة واحدة.

وتوزعت الحالات وفقاً للتالي: ١١٨٥ إصابة و٨٦٠ تعافيا وحالة وفاة في ينبع، و١٣٧ إصابة و٦٢ حالة تعاف في مهد الذهب، و٧٤ إصابة و٤٤ حالة تعاف في الحناكية، و٣٦ إصابة و١٥ حالة تعاف في خيبر، و٢٦ إصابة و١٥ حالة تعاف في العيص، و٥٠ إصابة و٢٢ حالة تعاف في العلا، و٧٧ إصابة و٦٩ حالة تعاف في وادي الفرع، وحالة إصابة وحالة تعاف في بدر، و١١ إصابة، وحالتا تعاف في الحمنة.