اعتمد رئيس جامعة بيشة الدكتور محمد بن محسن صفحي خطة القبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم (طلاب - طالبات) للعام الجامعي 1441-1442، التي تبدأ الاثنين القادم وحتى 27 ذي القعدة 1441، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور فارس القرشي أن القبول سيكون متاحًا في 47 تخصصًا لمرحلة البكالوريوس و10 تخصصات في مرحلة الدبلوم في مختلف الكليات بمحافظة بيشة وبلقرن والنماص وتثليث.

وأشار إلى أن التخصصات المتاحة للتسجيل للعام القادم تشمل البرامج المستحدثة التي تتكون من بكالوريوس لغة عربية للطلاب في النماص، وبكالوريوس علوم الأغذية للطالبات في النماص، وبكالوريوس تصميم الأزياء للطالبات في بيشة والنماص، ودبلوم إدارة أعمال للطلاب في بلقرن، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم نظم معلومات للطلاب في النماص، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم هندسة التشييد والبناء للطلاب في بيشة، ودبلوم السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة، إضافة إلى التخصصات التالية في مرحلة البكالوريوس:

كلية الطب: طب وجراحة.

كلية العلوم الطبية التطبيقية: تمريض عام، المختبرات الطبية، العلاج التنفسي (طلاب).

الحاسبات وتقنية المعلومات: علوم حاسب، نظم معلومات.

كلية العلوم: الرياضيات، الكيمياء، الأحياء، الفيزياء.

كلية الاقتصاد المنزلي: علوم الأغذية (طالبات)، التصميم الداخلي (طالبات)، تصميم الأزياء (طالبات).

كلية الهندسة: هندسة مدنية (طلاب)، هندسة ميكانيكية (طلاب)، هندسة كهربائية (طلاب)، هندسة صناعية (طلاب وطالبات).

كلية الأعمال: إدارة الأعمال، المحاسبة.

كلية الآداب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الجغرافيا (طالبات)، التاريخ (طالبات).

كلية العلوم والآداب ببلقرن: علوم الحاسب، الرياضيات، الكيمياء (طالبات)، الفيزياء (طالبات)، اللغة العربية (طالبات)، اللغة الإنجليزية، الدراسات الإسلامية.

كلية العلوم والآداب النماص: الدراسات الإسلامية (طالبات)، اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، إدارة الأعمال، الرياضيات (طالبات)، نظم المعلومات، الاقتصاد المنزلي (طالبات)، الفيزياء (طالبات)، الكيمياء (طالبات)، تمريض عام (طالبات).

كلية العلوم والآداب بتثليث: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية (طالبات)، إدارة الأعمال، الأحياء (طالبات)، نظم المعلومات.

وبشأن برامج الدبلوم المتاحة في بيشة، تضم نظم المعلومات، وإدارة الأعمال، وإدارة السجلات الصحية، وهندسة التشييد والبناء (طلاب).

وفي بلقرن: إدارة الأعمال، ونظم المعلومات (طالبات)، وتثليث: إدارة الأعمال (طالبات)، ونظم المعلومات (طالبات)، والنماص: إدارة الأعمال، نظم المعلومات.