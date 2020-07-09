نيابة عن وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ترأس وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وفد المملكة المشارك في الدورة العادية الـ25 للمؤتمر العام للإلكسو الافتراضي.

وألقى وزير التعليم كلمة المملكة بهذه المناسبة، قال فيها: «يشرفني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتطلعهما أن يسهم هذا الاجتماع في دفع مسيرة التعليم والتنمية في أوطاننا، واستدامة النمو والاستقرار في مجتمعاتنا».

وأضاف: «نعيش هذه الأيام واقعاً مختلفاً بسبب جائحة فايروس كوفيد-19، التي أعادت ترتيب أولويات دول العالم وبناء توجهات جديدة وفق رؤية متجددة، بواقع مختلف يطمح إلى تسريع إيجاد حلول بديلة لكثير من النظم التقليدية، والانطلاق المباشر نحو آفاق أوسع من خيارات التقنية في التعليم والعمل عن بُعد، وبمرونة أعلى وأنماط متعددة متزامنة لاستمرار تدفق العملية التعليمية دون توقف».

وأشار آل الشيخ إلى أن وزارة التعليم في المملكة نهضت بقطاعتها المختلفة تجاه واجباتها كبقية مؤسسات الدولة مستظلة بتوجيه قيادتنا الحكيمة ودعمها غير المحدود لكل القطاعات، لافتاً إلى أن المسؤوليات التي تتحملها وزارة التعليم في المملكة فرضت كل الخيارات والممكنات الميسرة لتقديم المعرفة للطلاب، وهو ما أكدته وزارة التعليم في المملكة في أكثر من مناسبة، بأن التعليم والعمل عن بُعد ليس قصة جديدة عليها، بل هي مهمة أساسية من مهمات الوزارة، وقد شرعت في تقديمها قبل أزمة فايروس كورونا بسنوات.

وأبان أن الجديد أثناء الجائحة كان يلامس تعميم الاستخدام وتطوير الموجود من أوعية التعليم عن بُعد والتوسع فيها كماً ونوعاً لتعظيم فائدة المستفيدين، مؤكداً إكمال المسيرة بثبات والسعي الدؤوب للنهوض بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية في أوطاننا العربية الزاخرة بالمواهب والكفاءات والهمم عبر أساليب مبتكرة وطرق إبداعية.

وجدد آل الشيخ التأكيد على إكمال المسيرة في كافة القطاعات بعالمنا العربي إبان هذه الأزمة، والسعي الدؤوب للنهوض بالمجالات التربوية والثقافية والعلمية في أوطاننا العربية الزاخرة بالمواهب والكفاءات والهمم عبر أساليب مبتكرة وطرق إبداعية، منوهاً إلى أهمية العمل بما يؤكد عليه مشروع وجدول الأعمال المصاحب لهذه الدورة، وبما يحقق الأهداف والتطلعات ويسهم في رفع مستوى مواردنا البشرية والنهوض بأسباب التطوير بمختلف مجالاته، ومد جسور الحوار والتعاون مع مختلف الثقافات، مختتماً حديثه بالتطلع للوقوف على مخرجات ونتائج المؤتمر العام واللجان التنفيذية من قرارات وبرامج ومشاريع، بما يعزز مسيرة أوطاننا التربوية والثقافية والعلمية وتحسين الأداء واستمرار النجاحات.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي أكدت تنفيذ برامج المنظمة وتحقيق أهدافها، ويأتي أبرزها إقرار مشروع جدول أعمال الدورة العادية الـ25 للمؤتمر العام، ومشروع الموازنة والبرنامج لعامي 2021-2022، واعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2019، إضافة إلى تشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة حسابات المنظمة للدورة المالية 2021-2022، وتفويض المجلس التنفيذي باعتماد الحساب الختامي للمنظمة والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2020، وكذلك تفويض المجلس التنفيذي باعتماد مشروع خطة العمل في المستقبل للمنظمة 2023-2028، ومشروع دراسة لتطوير الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للمنظمة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات التي نصت على تشكيل هيئة الرقابة المالية لمراجعة الحسابات الختامية للمنظمة من دول «المملكة العربية السعودية، وفلسطين، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وليبيا»، واعتبار ممثلي دولتي «الجمهورية التونسية، وجمهورية الصومال الفيدرالية» عضوين احتياطيين.

وضم وفد المملكة المشارك كلاً من عضو المملكة في المجلس التنفيذي في المنظمة هاني المقبل، والأمين العام للجنة الوطنية هتان بنجابي، ومن وزارة التعليم وكيل الوزارة للتعاون الدولي الدكتور صالح القسومي.