تمكن قسما التأهيل المهني للذكور والإناث التابعان لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنتين الأخيرتين من تدريب وتأهيل أكثر من 140 مستفيدا ومستفيدة من ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم الفردية واحتياجات سوق العمل ليصبحوا جزءاً فعالاً في المجتمع.

وتعمل هذه الأقسام على تقويم طاقات ذوي الإعاقة ومساعدتهم على تنميتها والاستفادة منها بأقصى حد ممكن، من خلال مجموعة من الورش المهنية والحرفية الموجهة مثل ورش التكييف والتبريد، وتنسيق الحدائق، والكهرباء، وصيانة الأجهزة الذكية، وورش السيراميك والخزف، والأعمال الفنية والتطريز والتفصيل والخياطة، والطباعة الحرارية والحاسب الآلي.

وتقدم الأقسام لمستفيديها العديد من المزايا إلى جانب التدريب والتأهيل المهني، مثل المكافأة الشهرية والكراسي المتحركة حسب احتياج الحالة، إضافة إلى توفير خدمة المواصلات وتأمين جميع مستلزمات التدريب.

يذكر أن قسمي التأهيل المهني لذوي الإعاقة بالرياض يستقبلان جميع حالات الإعاقة الجسمية والعقلية والحسية، شرط أن تكون الحالة سعودية الجنسية وأن لا يقل العمر عن 15 عاما ولا يزيد على 40 عاما للإناث و45 للذكور، وأن تجتاز جميع الفحوصات الروتينية اللازمة.