وجهت إجابة مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، بشأن رصد ارتفاع إصابات «كورونا» في حائل وبعض المناطق خلال الفترة الأخيرة بسبب المخالطة الاجتماعية وعدم تطبيق الاحترازات بعد عودة الحياة لطبيعتها، سهام الاتهام نحو «الشبة» في حائل بمضاعفة أعداد الإصابات خلال فترة وجيزة.

و"الشبة" هي العادة الاجتماعية اليومية والدائمة لأهالي حائل وسكانها في المدينة والمحافظات، التي تضاعفت بسببها إصابات «كورونا» بعد رفع منع التجول، حيث لا تزال تواصل حضورها الليلي وتشكل بؤرة انتشار للفايروس.

ووفقا لإحصاء «الصحة»، وصل إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 223.327 حالة، من بينها 60.131 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة ومعظمها مطمئنة، منها 2225 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 161.096 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2100 حالة وفاة.

وسجلت منطقة حائل ٩١ حالة، منها ٦٦ حالة في المدينة نفسها، وتوزعت باقي الحالات على ٦ محافظات بإجمالي إصابات 2.322 منذ بداية انتشار الفايروس، وإجمالي حالات تعاف 636، والحالات النشطة 1.683، وإجمالي الوفيات 3 حالات، وبلغ معدل الانتشار 1.22، ومعدل التضاعف 13.5.