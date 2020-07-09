تُطلق ‫جامعة الملك خالد، ممثلة في وحدة التوعية الفكرية وضمن مشروع ‫«مبادرون»، المسابقة الوطنية الإلكترونية المعززة للولاء والانتماء «يدٌ بيد للحفاظ على بلادنا»، بجوائز مالية في 7 فروع، وذلك بدءًا من يوم (السبت) الموافق لـ20 ذي القعدة، ويمكن للراغبين التسجيل من خلال الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI2driX6huWBbTxZ0Wk1y2tjRZLxe5-1iPP6VIP-5sQzSr9w/viewform، والاطلاع على معلومات المسابقة.

وأوضح عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الوعي الفكري لدى عموم أفراد المجتمع من خلال تزويدهم بسبل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، والتعريف بآليات استغلال التنظيمات المتطرفة لوسائل التواصل الاجتماعي لبث الأفكار المنحرفة، وتعزيز الانتماء الوطني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن المسابقة تنقسم إلى 7 فروع، هي: أفضل مقطع يوتيوب توعوي في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وأفضل مقطع سناب توعوي في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وأفضل موشن جرافيك توعوي في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وأفضل عمل فني رقمي (رسم) في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، وأفضل مقالة صحفية في تعزيز الولاء والانتماء الوطني، إضافة إلى أفضل مبادرة وطنية مجتمعية لتعزيز الولاء والانتماء الوطني، وأفضل صورة في تعزيز الولاء والانتماء الوطني.