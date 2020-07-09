شهدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى النساء والولادة، ولادة نحو 55 حالة مصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك خلال الأشهر الأربعة الماضية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأفادت مديرة مستشفى النساء والولادة الدكتورة عفاف التويجري بأن الحالات تضمنت 37 عملية قيصرية، و18 ولادة طبيعية. وأشارت إلى أن المواليد الذكور بلغ عددهم 30 مولودًا، في حين بلغت الإناث نحو 25 مولودة.

ونوهت التويجري بأن جميع المواليد خرجوا من المستشفى بحالة صحية جيدة، وجار استكمال الرعاية الصحية اللازمة لبعض السيدات.

يذكر أن مستشفى النساء والولادة أنقذ في وقت سابق سيدتين مصابتين بكوفيد 19، حيث كانت الأولى قد تعرضت لنزيف حاد، والثانية كان لديها حمل عالي الخطورة وتعاني من تجلطات بالدم.