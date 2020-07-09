اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي حركة التنقلات السنوية لقادة وقائدات المدارس للعام الدراسي القادم 1441-1442هـ.

وشملت الحركة إنهاء تكليف 4 قادة في مدارس البنين و3 قائدات لمدارس البنات، وإنهاء تكليف 6 وكلاء ووكيلة واحدة في إحدى المدارس، ونقل 33 قائدا وقائدة، وتكليف 41 وكيلا ووكيلة بالعمل كقادة جدد، ونقل 28 وكيلا ووكيلة.

وطلب الدكتور الزائدي ممن شملتهم الحركة ضرورة المباشرة في مدارسهم الجديدة اعتبارا من يوم الأحد الـ26 من شهر ذي الحجة القادم، على أن تجري عملية استلام وتسليم العهدة بين القادة تحت إشراف مكاتب التعليم خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من تاريخ العودة، وإعداد محضر مشترك يتضمن المبالغ الخاصة بالميزانية التشغيلية للمدرسة والصندوق المدرسي ويحفظ بالمدرسة، ويزود مكتب التعليم بصورة منه، على أن يقوم القائد بتعبئة نموذج طلب ربط وإسناد منسوبي المدرسة لحسابه في نظام فارس في موعد أقصاه يوم الـ28 من شهر ذي الحجة.

من جهة أخرى، أصدر الدكتور الزائدي قرارا بنقل 29 مشرفا تربويا من مكتب التعليم الأهلي الذي تم إلغاؤه، إلى مكاتب التعليم بالعاصمة المقدسة.