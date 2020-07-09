بدأت بلدية محافظة الخفجي تفعيل كافة التجهيزات لخدمات الإنترنت الواي فاي (Wi-Fi) في الواجهة البحرية بالمحافظة، وذلك عبر 20 نقطة ساخنة للوصول لخدمة الإنترنت بأفضل السرعات.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني أن البلدية سعت إلى توفير خدمة الإنترنت لمرتادي الواجهة البحرية في المحافظة، بهدف تحويل مدينة الخفجي إلى «مدينة ذكية»، إيماناً بأهمية تقنية المعلومات في المساعدة على رفاهية المواطنين والمقيمين وتنمية المجتمع، وعكس الجانب المشرق للمنطقة الشرقية والمناطق السياحية والترفيهية، إذ يعتبر ذلك تطبيقا فعليا وحقيقيا لبداية برنامج «المدينة الذكية».

وأوضح أن البلدية قامت بتوفير أكثر من 20 نقطة ساخنة على امتداد الواجهة البحرية بطول 6 كيلومترات، للوصول للإنترنت بأفضل السرعات وأجود الخدمات، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشركات الاتصالات.

وقال المهندس الحميداني إن الخدمة عبارة عن عامود بشكل دائري يعمل بالطاقة الشمسية ويحتوي على مداخل شحن usb وشواحن wirless وإنارة بخاصية LED على كل عامود مزود بمقاعد خشبية بشكل دائري، إضافة إلى سماعات لرفع الأذان للصلوات الـ5 موزعة بأماكن التجمعات على طول الواجهة البحرية، لافتاً إلى أن المستفيدين من هذه الخدمة هم زوار الواجهة البحرية، ومرتادو المطاعم والمناطق الخدمية القريبة للنقاط الساخنة.

وحرص المهندس الحميداني على ضرورة اهتمام المواطنين بالنظافة وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والكورنيش لتظل متنفساً ينعم به الجميع.