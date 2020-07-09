تواصل أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، إذ قام المراقبون الصحيون بزيارة المنشآت التجارية، والوقوف على تطهير وتعقيم المحلات الواقعة داخل الأحياء وكذلك أسواق النفع العام ورفع النفايات وضبط المخالفات.

وأكّد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن أمانة المنطقة الشرقية قامت يوم أمس (الأربعاء) 17/11/1441هـ، بتنفيذ (1063) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات المعنية، تم من خلالها ضبط (101) مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ«كوفيد19»، كما ضبطت (60) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وأضاف: أنجزت الأمانة رفع (7607) أطنان من النفايات، وإزالة (4421) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9517) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وكانت قد طهرت وعقمت (1157) موقعاً، مُستخدمة نحو (172471) لترا من المطهرات، بمشاركة (485) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

كما دعا الصفيان لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.