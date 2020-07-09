دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مركز الفحص الموسع بالمنطقة، ضمن مبادرات وزارة الصحة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، بحضور الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم الدكتور أيمن الرقيبة، وعدد من الممارسين الصحيين ومنسوبي القطاع الصحي.

والتقى فور وصوله بعدد من الممارسين الصحيين، بعد ذلك توجه للاطلاع على مراحل الفحص من خلال غرف الاستقبال، مستمعاً لشرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع الذي تحدث عن آلية استقبال المواطنين والمقيمين عن طريق الباركود المخصص لهم من قبل وزارة الصحة تطبيق «صحتي»، بعد ذلك يتم أخذ المسحة الطبية والتواصل مع المستفيد من الخدمة وإخباره بالنتيجة وإعطائه عددا من النصائح والإرشادات الطبية المرتبطة بتطبيق الإجراءات الوقائية تجاه الوقاية من الفايروس، مشيراً إلى أنه تمت تهيئة المركز بكافة التجهيزات الطبية والقوى العاملة التي تهدف إلى توفير الرعاية الطبية والوقائية للمستفيدين، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على متابعته ودعمه الدائم لأبنائه في القطاع الصحي بالمنطقة.

عقب ذلك، اطلع أمير منطقة القصيم على سيارة الفحص المتنقلة المخصصة لفحص المواطنين والمقيمين في كافة أنحاء محافظات ومراكز المنطقة التابعة لها، التي يتم من خلالها فحص كافة المواطنين والمقيمين بالمنطقة سواء كانوا يشعرون بأعراض فايروس كورونا أو لا يشعرون، إذ يمكن الاستفادة من خدمة الفحص عن طريق تحميل تطبيق «صحتي» وحجز موعد عبر التطبيق واستلام النتيجة عن طريق نفس التطبيق.

وأكد أمير منطقة القصيم أن مركز الفحص الموسع يأتي ضمن مبادرات وزارة الصحة التي قدمت العديد من الجهود خلال هذه الجائحة بالمنطقة، مشيراً إلى أن هذا المركز يأتي تعزيزاً لخدمة المواطنين والمقيمين لتحقيق أعلى درجات السرعة في إجراءات الفحص عبر العربات، مشيداً بطاقة المركز التي تصل إلى فحص 90 حالة يومياً بخلاف من يتم فحصهم بالعربة المتنقلة في محافظات ومراكز المنطقة، مشيراً إلى أن هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، تنافس العالم أجمع في خدمة المريض في هذه الجائحة، مقدماً شكره لكافة العاملين في التجمع الصحي والشؤون الصحية بالمنطقة، مثمناً ما يقدمه أبطال الصحة الذين يقفون 24 ساعة لراحة وخدمة المرضى والمستفيدين من الخدمات الصحية، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذه الجائحة وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.