مع أول يوم باشر فيه رئيس جامعة الطائف الجديد يوسف عسيري، اشتكى لـ«عكاظ» عدد من الطلاب الخريجين أنه رغم تخرّجهم قبل أشهر وإقامة حفل افتراضي ابتهج الجميع فيه كأول حفل تخرج عن بُعد، إلا أنهم لم يتسلموا حتى هذه اللحظة وثائق تخرجهم، ووقعوا بين سوء إدارة العملية من الجامعة وشركة البريد المعنية (تحتفظ «عكاظ» باسمها)، إذ تطالبهم الشركة بأرقام هوياتهم للبحث عن وثائقهم بينما الجامعة وضعت وسيلة التواصل أرقام الهويات.

وكشفت محادثات أمس بين مجموعة من الطلاب مع شركة البريد أن الأخيرة لن تبحث عن وجود وثائقهم إلا بأرقام الجوالات فقط، وحين البحث لأعداد منهم لم تعثر على بياناتهم، مطالبين رئيس الجامعة بمعرفة تفاصيل ذلك ووضع إعلان يفصّل آلية إنهاء معاناتهم، فيما اقترح بعض الطلاب أن يكون استلام الوثائق عبر الجامعة في أكشاك تحافظ على التباعد الاجتماعي وتنهي المعاناة التي تواجههم. ويرى البعض أن فكرة إيصال الوثائق بالبريد ليست لها جدوى في ظل وجود آلاف الخريجين، بينما الشركة ليس لديها سوى مكاتب لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بالطائف، والجميع يريد في يوم التخرّج استلام وثيقته، لكن ظلت فرحتهم منقوصة.

من جهته، كشف لـ«عكاظ» المتحدث باسم جامعة الطائف سطام العتيبي أنهم وضعوا رابطا لجميع الطلاب وتم الإعلان لهم أكثر من مرة بتسجيل عناوينهم كي تصلهم الوثائق. وحول أعداد من استلموا وثائقهم، قال: الغالبية الذين سجّلوا بياناتهم استلموا وثائقهم، والبعض منهم للأسف لم يقوموا بتسجيل عناوينهم، وما زلنا نطلب منهم التسجيل كي تصلهم وثائقهم عبر البريد.

وأضاف: الجامعة ملتزمة بتطبيق إجراء التباعد وتعليمات العودة بحذر، لذا كل من قام بتسجيل عنوانه ستصل وثيقته إلى منزله دون الحاجة للذهاب إلى الجامعة.

وكانت جامعة الطائف أقامت قبل نحو 3 أشهر أول حفل تخرج عن بُعد لطلبتها الخريجين من الدفعة الـ16، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وشارك محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني نيابة عن أمير منطقة مكة حفل التخرّج الافتراضي.

وكانت «عكاظ» نشرت تقريراً حول المشاريع المتعثرة وبعض والملفات، تحت عنوان «جامعة الطائف تستقبل رئيسها بالمشروع الملياري المتعثر»، إضافة إلى مشروع الموسيقى، وتدوير الوظائف العليا، وصندوق الوقف وما له وما عليه.