مؤشر «كورونا» الأربعاء 8 يوليو: 3036 حالةأعلنت وزارة الصحة أمس (الأربعاء)، تسجيل 3036 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، منها 37% لإناث، و63% لذكور، و5% لكبار السن، و9% لأطفال، و86% لبالغين، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 220144 حالة، من بينها 60035 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمها حالات صحية مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة، كما سجلت 3211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 158050 حالة. وأوضحت «الصحة» أن إجمالي عدد الوفيات 2059 حالة، بإضافة 42 حالة وفاة جديدة.ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض «كورونا»، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.