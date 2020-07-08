أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء إنذاراً يتعلق بسلامة جهاز قياس الحرارة عن بعد «Non- contact forehead - infrared Thermometer lM-9001» الذي تنتجه شركة Shenzhen Anboson Industries Co. Ltd الصينية، بسبب ظهور قراءات غير دقيقة لدرجات حرارة الجسم.

وأوضحت الهيئة أن الخلل في الطراز IM-9001، الذي لم يحصل على إذن تسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشارت ‏«الغذاء والدواء» إلى أنها اتخذت إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب الجهاز من الأسواق ومنع تداوله واتخاذ الإجراءات ‏النظامية بحق المخالفين.

وحثّت المستهلكين على عدم استخدام الجهاز، والتوجّه إلى منفذ البيع الذي تم شراء الجهاز منه لاسترجاع قيمته، ‏والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة 1900 في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.

ودعت «الهيئة» المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأجهزة أو منتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق خدمة «تيقظ».