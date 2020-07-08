أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 3036 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 220.144 حالة، من بينها 60.035 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 158.050 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2059 حالة وفاة، وبذلك تصبح نسبة التعافي من إجمالي حالات الإصابات في المملكة نحو، ونسبة الوفيات 0.93%.

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.

وأوضحت الصحة أن 37% من الحالات الجديدة المعلنة اليوم هي للإناث، ونسبة الذكور 63%، فيما بلغت نسبة كبار السن 5%، والأطفال 9%، والبالغين 86%.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فايروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة عيادات «تطمن» التي هيأتها «الصحة» لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فايروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتساب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.