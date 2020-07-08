تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام اعتبارا من يوم السبت القادم، من خلال توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل في منافذ العاصمة المقدسة، وذلك للحد من دخول الأغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها. وتضمّنت الخطة توفير الكوادر البيطرية المتخصصة، التي تعمل على مدار الساعة لفحص الأغنام الواردة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، والتأكد من سلامتها بالكشف ظاهرياً ومخبرياً، وإنشاء نقاط تفتيش على مداخل العاصمة المقدسة بكوادر متخصصة تعمل على مدار الساعة أيضاً لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها، إذ سيتم تجهيز فرق في منافذ العاصمة المقدسة في كل من الكعكية والنوارية والبهيتة، إضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية لأسواق الأنعام والطوارئ والمساندة ولإمارة منطقة مكة المكرمة.

من جهة أخرى، أقيمت ورشة عمل افتراضية للعاملين بالفرق البيطرية في مقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة لتدريب الكوادر على برنامج فرق الحج وآلية العمل ومناقشة مهمات فرق المنافذ ومواقع الفرق البيطرية ومهمات عمل الإدارات المختلفة المشاركة كإدارة الخدمات المشتركة، إذ إن هناك إجراءات إدارية تتعلق بتقليل عدد الموظفين، ووضع نظام للمناوبات، إضافة إلى نشر الوعي وإصدار بروشورات توعوية وإجراءات في حال اكتشاف حالة في أحد المواقع، وإجراءات للتطهير والتعقيم والوقاية العامة عند استخدام المركبات الميدانية، وتحويل الاجتماعات إلى افتراضية، وذلك للوقاية من الفايروس، كما عملت على الأخذ بالإجراءات الاحترازية في مواقعها ومبانيها، وهي إجراءات تستند على الحماية القصوى للحد من مخاطر تعرض العاملين للإصابة بالعدوى.