انطلقت فعاليات صيف رجال ألمع ضمن فعاليات صيف عسير مساء أمس، بحضور محافظ رجال ألمع، ورئيس البلدية، ومديري الإدارات الحكومية، وشيوخ وأعيان القبائل.

وتضمنت الفعاليات فيلماً قصيراً بعنوان «صيف ألمع» تناول الحديث عن التراث والمباني الأثرية وجمال الطبيعة من جبال وأودية وأشجار وغيرها من مقومات الجذب السياحي بالمحافظة، إضافة للحديث عن المشروعات البلدية والتنموية التي تم تنفيذها برجال ألمع، أعقب ذلك تعريف بمبادرة نشامى عسير وإنجازاتها ومبادراتها المتنوعة وأهدافها التي تسعى إلى تحقيقها، حيث تضمنت الفقرة تقديم عرض مسرحي، إضافة إلى شيلة نشامى عسير.

ثم كان ختام الحفل بقصيدة للشاعر حسين الزيداني، وعرض أوبريت ألمع المصايف الذي قدمته فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث.