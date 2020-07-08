أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وبحث نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، أمس (الثلاثاء)، مع والاس، الشراكة بين البلدين وخصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني تقدير بلاده لدور المملكة في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة وخصوصا في ما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها.

من جهته، أعرب نائب وزير الدفاع عن تقدير حكومة السعودية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، الذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.