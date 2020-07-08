شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في الاجتماع الوزاري، الذي عُقد أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي، بدعوة من الأردن لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحالة الراهنة للعملية السلمية. وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الإمارات ومصر والمغرب والأردن وفلسطين؛ وهي الدول الأعضاء في الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية تونس العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.