تشارك المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2020، الذي يُعنى بأهداف التنمية المستدامة ومتابعة وتسريع التقدم المحرز في خطة تحقيقها عام 2030، ضمن جهود المملكة لمواصلة مسيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقام هذا العام افتراضياً في ظل ظروف جائحة كورونا.ويمثّل المملكة في المنتدى عددٌ من الجهات الحكومية بقيادة وزارة الاقتصاد والتخطيط، ويرأس مشاركة المملكة وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد عبدالله الجدعان.ويستمر المنتدى حتى الجمعة 17 يوليو تحت عنوان «العمل المعجّل والمسارات التحويلية.. تحقيق عقد العمل والتنفيذ من أجل التنمية المستدامة».وسيطلق خلال المنتدى التقرير السنوي للتقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة الذي سيتضمّن جهود الدول المشاركة ومشاريعها ومبادراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وتشارك المملكة هذا العام في المنتدى السياسي رفيع المستوى وهي ترأّس وتستضيف مجموعة العشرين، حيث تؤكد المملكة في مشاركتها جهودها العالمية وإدراكها لأهمية تعاون المجتمع الدولي في تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال إسهاماتها عالمياً في مساعدة الدول المتضررة من الكوارث ودعمها المستمر للمنظمات الدولية خصوصاً خلال جائحة كورونا.كما ستتطرّق مشاركة المملكة إلى إبراز جهودها المحلية خلال هذه الجائحة من مبادرات لدعم الصحة والاقتصاد ودعم منشآت القطاع الخاص والمستثمرين للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية. وسيسلّط ممثلو المملكة خلال فعاليات المنتدى، الضوء على خطة خارطة الطريق التي وضعتها المملكة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدّم المحرز من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع بالتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030. يشار إلى أنّ أهداف التنمية المستدامة الـ17 تتمحور حول دعوة جميع الدول الفقيرة والغنية ومتوسطة الدخل للعمل على تعزيز الازدهار مع الأخذ بالاعتبار حماية كوكب الأرض، وتتضمّن هذه الأهداف أن القضاء على الفقر يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، ومجموعة من الاحتياجات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة.