ارتفع معدل المتعافين من فايروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى 153%، بإعلان وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، تسجيل 5205 حالات تعافٍ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت سجلت 3392 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 217108 إصابة مؤكدة، من بينها 60252 حالة نشطة، من بينها 2268 حالة حرجة.وبينت أن 1064 حالة تعاف من كورونا أمس سجلت في منطقة مكة المكرمة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 154839 متعاف، فيما سجلت 49 وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2017 وفاة. وفيما يتعلق بالفحوصات المخبرية، أكدت أنه تم إجراء أكثر من مليوني فحص مخبري منذ بدء جائحة كورونا بواقع 60 ألف فحص يومياً وهي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.وأشارت إلى أن نسبة إشغال العناية المركزة في جدة هي الأعلى بواقع 75%، وفي مكة المكرمة 68% وفي الرياض 64%، لافتة إلى أن هذه النسبة كانت من المفترض أن تتخطى الـ100% في أدناها، وتصل إلى 105% في جدة على سبيل المثال، لو لم يتم رفع الطاقة السريرية في المستشفيات بدعم الدولة السخي وتدخلها في ظل رعايتها للمواطن والمقيم، إذ بلغت الزيادة 30%، ولازال الدعم مستمرا في هذا المجال وفق المتابعة المتواصلة، مشددة على الالتزام بالعمل على زيادة أسرة العناية المركزة. وأوضحت أنه من 65% إلى 75% من مصابي كورونا الموجودين في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي أغلبهم كبار السن، والذين يعانون من أمراض مزمنة. وأوضحت في أنفوجراف على حسابها في «تويتر»، أنه عند توجيه أي مصاب للعزل المنزلي، يجب ألا يقلق لأن هذا يعني أن حالته الصحية لا تستوجب البقاء في المستشفى، وعليه اتباع النصائح التي تصله من الكادر الطبي والتعليمات الخاصة بالعزل المنزلي في موقع الوقاية من كورونا، أو الاتصال بـ 937 إذا دعت الحاجة لذلك.