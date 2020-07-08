أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من الوظائف لحملة الماجستير في التخصص التالي: (باحث قانوني) بالمرتبة الثامنة، ولحملة الدكتوراه في التخصصين التاليين: (أخصائي علاقات عامة، وأخصائي تطوير إداري) بالمرتبة التاسعة، وذلك عن طريق نقل الخدمات أو الترقية.ويشترط لشغل الوظائف المعلن عنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وتوفر الخبرات المناسبة، وأن لا يقل تقويم أدائه الوظيفي خلال السنتين الأخيرتين عن تقدير ممتاز، وتوفر المتطلبات النظامية ذات الصلة بحسن السيرة والسلوك والنزاهة الواردة في نظام اللوائح التنفيذية للموارد البشرية، واجتياز المقابلة الشخصية.ودعت الرئاسة المتقدمين الدخول على الموقع الرسمي من خلال الرابط www.gph.gov.sa، علمًا بأن التقديم يستمر حتى الـ 25 من الشهر الجاري.