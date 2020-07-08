ما المانع من إنشاء جسر في إشارة تقاطع طريق شارع الستين بالحوية، شمالي محافظة الطائف، مع طريق السيل المقابل لإسكان الحرس الوطني؟ يتساءل المواطنون محمد مسفر القثامي ومحيسن العتيبي وثامر المقاطي عبر «عكاظ»، إذ قالوا إن الإشارة تشهد كثافة مرورية عالية، خصوصا في أيام الصيف ودوام المدارس بسبب كثافة السيارات العابرة للطريق من جسر طريق الرياض وصولا إلى مدينة الطائف، مشيرين إلى أن الطريق يشهد توافد أفواج المصطافين خلال الصيف والراغبين في زيارة الهدا أو الشفا ومنتزه الردف والحدائق الكبيرة في الطائف.وأضافوا أن إنشاء جسر في هذا الموقع يسهل الحركة للراغبين الذهاب إلى الطائف أو إلى الرياض ومكة المكرمة عبر طريق السيل دون الانتظار أمام الإشارة، علاوة على إتاحة الفرصة للراغبين في الدوران من أسفل الجسر لمن يريد الذهاب إلى الحوية وجامعة الطائف ومدينة الملك فهد الرياضية أو العكس.